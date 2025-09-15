Sky, Di Canio critica la Fiorentina: “Parliamo di tattica italiana, avete visto il gol di Hojlund?”

L'ex calciatore e oggi opinionista tv Paolo Di Canio è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, parlando della lotta Scudetto in Serie A e della vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: "La mia griglia è Napoli, Inter, Juve e Milan per motivi diversi. L’Inter si riprenderà, è ancora fragile ma qualcosa accadrà anche nelle scelte di Chivu che deve dare una svegliata anche se la Juve ora ha energia e fiducia e arriva sempre dagli allenatori quella determinazione. Hojlund? Sì, fa un gol meraviglioso, ma sul gol senza reazione su un esterno di 30 metri, facciamo i seri parliamo sempre di sagacia tattica italiana… Fiorentina ancora da decifrare ma nulla toglie all’atteggiamento del Napoli, l’intensità, il gioco corto ecc”.

