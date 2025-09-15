Mediaset, Ranocchia svela: "So che Conte ha massacrato la squadra negli spogliatoi per i 10' finali"

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter di Antonio Conte, ha parlato nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti Mediaset: "Juventus? Partire con 3 vittorie, con un tecnico che ricomincia, a livello psicologico è importante soprattutto se sei in costruzione. 3 vittorie su 3 sono una bella spinta. Sì, poi ha arretrato, ma di fronte c'era anche l'Inter che è una squadra forte.

Napoli? Qualsiasi allenatore io sarebbe andato in conferenza che abbiamo vinto peccato per quei 10 minuti, Conte invece ha parlato solo di quei 10 minuti e ti tiene su la tensione e so per certo che dentro lo spogliatoio li ha massacrati per il finale"