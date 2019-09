Hubner: "Napoli squadra ideale per Llorente e ottima gestione di Ancelotti. Sul Brescia..."

Dario Hubner, ex attaccante del Brescia intervenendo a Marte Sport Live ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Llorente è un giocatore che sa già cosa significa la serie A. Ha trovato il Napoli che gioca molto bene e Ancelotti le punte le gestisce in maniera ottima. Lo spagnolo ha trovato la sua squadra ideale e potrebbe fare qualche gol oltre la sua media. Credo che in serie A ci sono tanti attaccanti bravi. I centravanti diventano forti se la squadra ti supporta altrimenti diventano giocatori normali, l'attaccante da solo non può vincere.



Dzeko? Lui gioca in una grande squadra come la Roma che ha qualche piccolo problema. Il bosniaco è uno dei migliori attaccanti italiani che farebbe bene in qualsiasi squadra.



Brescia? Corini ha un gioco spumeggiante, ha cambiato poco, stanno giocando bene essendo una squadra molto rodata. Per Balotelli deve essere l'anno del riscatto, ha tutte le caratteristiche per far bene, se si mette a disposizione ha tutte le carte in regola per disputare una buona stagione".