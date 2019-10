Hugo Maradona: "Diego scelse Napoli perché simile a Buenos Aires, gli piacciono le sfide"

Hugo Maradona, fratello di Diego, nel giorno del compleanno del giocatore più grande di sempre è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi ha meravigliato la scelta di Diego di venire al Napoli perché gli sono sempre piaciute le sfide. Non si sentiva d'accordo con il Barcellona, aveva tanti club sulle sue tracce, ma alla fine ha scelto Napoli. L'ha scelta perché Napoli è come Buenos Aires".