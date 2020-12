Hugo Maradona: "Lo stadio intitolato a Diego una carezza al cuore, apriamo il Centro Paradiso..."

Hugo Maradona, fratello del compianto Diego, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Stadio Maradona? Quello che stanno facendo è una cosa buona per ricordare mio fratello, è una carezza al cuore di tutti quelli che gli vogliono bene. Diego è ovunque, ancora e per sempre con l'amore dei tifosi. Anche bambini piccoli hanno portato fiori all'esterno del campo, questa è una cosa bellissima. Si dovrebbe aprire anche il campo Paradiso, farlo rinnovare anche per i ragazzi che vogliono essere giocatori del Napoli. Dopo l'autopsia capiremo perchè è molto mio fratello. Potevamo fare di più? Per quanto compete me magari si, ma lui era un uomo grande che aveva la sua vita, inutile tornare indietro le tempo".