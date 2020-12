Hugo Maradona: "Perché è morto Diego? Chi ha sbagliato deve pagare. Chiedo rispetto"

Hugo Maradona, fratello di Diego, è intervenuto in lacrime nel corso della trasmissione 'Domenica In' in onda su Rai Uno: "Per me è stato come un secondo padre. Non lo vedevo da due anni, dovevo andare in Argentina per Natale ed invece per via del Covid non sono potuto andare neanche al funerale. Perché è morto? Sto aspettando l’autopsia, la mia idea che dirà tutto. Mio fratello non è stato abbandonato, aveva i dottori, mio nipote, le sue figlie. È difficile parlarne. Il corpo di mio fratello lo farà. Chi ha commesso errori deve pagare”.

Maradona ha poi concluso: "Dobbiamo ricordarlo come il giocatore che era, la persona l'abbiamo vissuta noi in famiglia e gli amici, voglio chiedere una sola cosa, rispetto".