As, Calemme su Rafa Marin: "In Spagna continuano a dire che sia una bestia!"

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Rafa Marin aveva messo in conto questa fase della sua avventura napoletana. Sapeva che non avrebbe fatto il titolare all’inizio, ha scelto Napoli anche per Antonio Conte perchè sapeva che sarebbe cresciuto. Conte è un tecnico trasparente, è sempre stato freddo a inizio stagione, ma dopo la gara di coppa gli domandai di Marin e lui ebbe parole d’elogio per il ragazzo. Ha detto che deve migliorare nella fase d’impostazione del gioco, ma Rafa Marin sapeva perfettamente che avrebbe iniziato così.

Diciamo che tra Cubarsì ed Huijsen non è facile trovare spazio nella nazionale spagnola dell’Under 21. Da un lato mi trovo i tifosi del Napoli a cui Marin non piace, poi quando parlo con gli spagnoli dicono che sia un mostro. A marzo dell’anno scorso il quotidiano AS ci fece una prima pagina su Rafa Marin perchè doveva essere il primo rinforzo del Real Madrid. Lui ha uno strapotere fisico nel corpo a corpo con l’attaccante che è strepitoso, fisicamente è una bestia. Anche tecnicamente non è affatto male, deve migliorare in personalità nel giocare la palla”.