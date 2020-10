BeIn, Palmeri promuove il mercato del Napoli: "Speso tanto e con senno, molto dipende da Osimhen"

Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sport, nel corso del suo editoriale per Tmw ha valutato con un 6.5 il mercato del Napoli di De Laurentiis: "Ha speso tanto e con senno, ha anche perso però due pedine con uno peso specifico d’esperienza notevole. Ovvio che parecchio dipenda dalla stagione di Osimhen, e le premesse sono ottime. Ma con Rrahmani, Petagna e Bakayoko ha introdotto un cambio all’altezza in ogni reparto, anzi dei titolari bis. Le partenze di Callejon e Allan si faranno sentire nei momenti in cui serve sangue freddo, ma anche qui è un mercato a lungo termine".