BeIn, Palmeri: "Proteggete Gattuso da Napoli, troppo critici..."

Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sport, ha valutato il percorso di Gattuso sulla panchina del Napoli, dandogli un voto cosi come agli altri allenatori di Serie A, titolando con "Proteggete Gattuso da Napoli".

GATTUSO (All. Napoli): voto 6

Alti e bassi come è normale, forse qualcuno si era illuso che la vittoria in Coppa Italia fosse un’epifania che si portava via tutti i problemi, ma non poteva essere così. L’infortunio prolungato di Osimehn è stato un masso non indifferente su un progetto tattico che si stava sviluppando, in cui Ringhio ha avuto il coraggio di lanciare un 4-2-3-1 con ben 4 attaccanti. Certo c’è il cronico problema di costanza, ma bisogna anche guardare alla realtà dei fatti: il Napoli ha un organico da quarto posto, e quel campionato sta facendo. Inoltre aver giocato per 3 mesi con lo zainetto dello 0-3 e -1 è stato un peso psicologico che Gattuso è stato bravo ad alleggerire, e che non era assolutamente scontato che fosse possibile rendere innocuo. A Napoli sono forse un po’ troppo critici.