BeIn Sports, De Pauli: "Senza Oyarzabal e Silva la Real Sociedad diventa una squadra normale"

Andrea De Pauli, giornalista di BeIn Sports, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: “Ci saranno assenze importanti nella Real Sociedad. Oyarzabal e David Silva sono i due migliori giocatori dei baschi, migliore notizia per il Napoli non poteva esserci. L’assenza di Oyarzabal era già nota, David Silva invece era a rischio e non valeva la pena rischiarlo per poi perderlo più a lungo, ha recuperato invece Elustondo. Credo che giocheranno a tre in avanti con Junuzaj che se sta bene potrebbe giocare ed essere pericoloso. Con David Silva in campo una giocata che ti cambia la partita la trovi sempre, stessa cosa per Oyarzabal, quindi senza questi due la Real Sociedad diventa una squadra normale. Pensare che la Real Sociedad vinca LaLiga credo sia complicato, in realtà l’Atletico Madrid mi sembra nettamente superiore. Sono un’ottima squadra ma non uno squadrone soprattutto senza i due fuoriclasse che abbiamo citato.

Come giocherà il Napoli? Le squadre si conoscono in Europa, forse in Spagna si trovano più spazi. Avendo un attacco leggero trovandosi contro squadre più chiuse possono trovare più difficoltà, questo Gattuso lo sa bene. Giocando con giocatori veloci il Napoli potrebbe creare problemi seri agli spagnoli, giocare in contropiede credo che sia una buona soluzione.

Fabian Ruiz? Quando è vicino all’aerea può tirare col suo sinistro e fare gol, però forse se parte da dietro è più imprevedibile, lo preferisco come interno da centrocampo a tre. Gattuso deve tenere conto di tutti gli uomini a disposizione per trarre il massimo da ognuno.

Rifondazione Barcellona? Dovrebbero partire tanti giocatori e vista la crisi economica dei catalani è difficile pensare poi a grandi acquisti. Ci saranno le elezioni dal 20 gennaio e da lì si potrà capire meglio il futuro del club. Soldi non ce ne sono e quindi bisognerà capire come il nuovo presidente agirà nell’ultima settimana del mercato di gennaio che avrà a disposizione”.