"I calciatori sono già in debito con me!", siparietto Spalletti-ADL in conferenza: "Anche con me!"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti è andato in scena anche un simpatico siparietto. Il protagonista è l'allenatore di Certaldo, ovviamente, a cui s'è aggregato anche Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis ci ha spiegato che dopo il Verona non è riuscito a guardare negli occhi i giocatori per capire, lei che cura porterà? Che parole avrà? "Loro sono già in debito con me, tutti, poi lo racconterò a loro. Non posso dirlo a voi". Interviene immediatamente anche Aurelio De Laurentiis: "Lo sono anche con me (ride, ndr)".