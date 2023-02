Calcio€Finanza, Sacchi: "Che affare Kvara! Eventuale plusvalenza sarà totale"

"Nel 2023 sicuramente chiuderà il bilancio in modo ancora più positivo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Sacchi, giornalista di Calcio€Finanza, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Il Napoli ha chiuso il bilancio 2022 in rosso ma con miglioramenti, confermando nella sua struttura l'oculatezza dei bilanci e la virtù della gestione. Nel 2023 sicuramente chiuderà il bilancio in modo ancora più positivo. La voce di incassi più alta resta quella dei diritti tv, quella commerciale è in crescita ma penso che è su questa che abbia più margini, soprattutto se la stagione sarà vincente come sembra.