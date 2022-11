Canale8, Mele: "Il caso D'Onofrio è quasi più scandaloso di Calciopoli!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Silver Mele, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Silver Mele, giornalista: "Questo Napoli è talmente bello e perfetto che viene da chiedersi cosa c'entri con il resto del calcio italiano. E' davvero uno spettacolo, nella formazione di Spalletti c'è tutto e non ci sono quei timori inconsci che mandavano all'aria gli obiettivi nei momenti clou. Il Napoli ha ricevuto una potatura in estate e ha avuto il coraggio di puntare sui giovani di talento. Gli episodi delle altre? Se il Napoli non sta attento alle 'botole' e alle trappole, aggiungeranno altre giornate di campionato pur di farle recuperare (ride ndr), dovrebbe fare 250 punti per stare davvero tranquillo. Scherzi a parte, resto perplesso alla narrativa quasi assente su problematiche serie in seno all'AIA come il caso D'Onofrio, al quale sono state dedicate al massimo 40 righe... Tutti sapevano cosa stava succedendo e a nessuno è sembrato interessare. Il caso D'Onofrio è quasi più scandaloso di Calciopoli! Milan e Juventus senza quegli episodi non avrebbero vinto, ma dai giornali viene sempre tirata loro la volata e viene data per buona la bontà del Napoli. Mi fa stare tranquillo però che questi nuovi calciatori non hanno vissuto i fatti del 2018..."