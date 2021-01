CdM, Scozzafava: "I destini di Gattuso e Giuntoli sono legati tra loro"

Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuta Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno. "Lo sfogo di Gattuso non era premeditato - ha detto Monica Scozzafava a Radio Crc - lui è così. La vittoria di ieri ha confermato la grande unione tra la squadra e Gattuso". Non si può dire lo stesso del rapporto tra De Laurentiis e il tecnico. "La sua posizione non è ancora salda. Visto che i destini di Gattuso e Giuntoli sono legati, anche il ds vive la stessa situazione dell'allenatore". Per quanto riguarda il mercato, secondo Monica Scozzafava "Il Napoli dovrebbe ingaggiare un altro mancino. Per il suo bene, Meret dovrebbe andare a giocare. Però, magari nella prossima stagione arriverà un altro tecnico che crede nelle sue potenzialità e il suo destino in azzurro potrebbe cambiare".