CdS, Barbano: "ADL deve sciogliere un po' di equivoci sugli obiettivi"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "Ronaldo se doveva sostituirlo sarà sostituito, nessuno lo metteva in discussione anche quando giocava in condizioni pietose. C'è stata una totale incapacità di gestione della quale non è stato chiesto nulla. Il giornalismo non deve diventare ornamento del potere. È come se andassimo a fare un'intervista a De Laurentiis e non gli chiedessimo cosa ha voglia di fare con Insigne. De Laurentiis deve sciogliere un po' di equivoci sugli obiettivi, il Napoli è sempre sul passo per fare il grande risultato ma è mancato negli ultimi anni quest'ultimo miglio. Questo perché c'è una rosa non completa in tutti le parti, perché c'è un aspetto organizzativo da migliorare ed anche nella gestione dello spogliatoio".