CdS, Barbano: "Spalletti perfetto per lo spogliatoio. Ho una convinzione su Insigne"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "Finalmente, è stata oscurata tutta la gestione Ventura. La nazionale si palesa come un'eccezione ed un modello da imitare per tutto il calcio italiano. Questo risultato non è il frutto del caso della fortuna, Ma una programmazione che si fonda sul coraggio, sulla valorizzazione delle qualità tecniche e del palleggio italiano. Rispettando anche la tradizione della grande capacità difensiva delle nostre squadre, è l'espressione del miglior calcio italiano. Mancini è un apripista per i club che escono con le ossa rotte dall'Europa, che hanno mostrato strategie fallimentari e con spese folli per campioni cotti. Bisogna invece passare da campioni costruiti e non comprati con tutto il loro seguito di marketing.

Spalletti? Stiamo parlando di un ottimo allenatore dalla personalità forte. Forse, per lo spogliatoio del Napoli può essere l'elemento giusto, speriamo che si riveli positiva alla coabitazione con il presidente. Ci sono le condizioni per guardare avanti con fiducia per il Napoli. Non credo che De Laurentiis si lascerà scappare Insigne, parliamo di un giocatore che più di tutti è il desiderio di coronare la sua carriera in azzurro con un grande trofeo, ad esempio puntando lo scudetto".