Cds, De Luca: "ADL ha dei dubbi su Gattuso, ma cambiare ora sarebbe un grande errore"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport, Francesco De Luca: “Ci sono dei dubbi da una parte dall'altra, credo che in questo momento i dubbi li abbia più De Laurentiis sul rinnovo che Gattuso perchè Gattuso diciamo che era pronto da metà gennaio a firmare una volta che si è ristabilito pienamente dal punto di vista fisico. È chiaramente un diritto e anche un dovere da parte de Laurentiis riflettere sul futuro e sulla conduzione tecnica, ci mancherebbe altro.

Sappiamo tutti leggere la classifica e non mi sembra che il Napoli sia nella parte destra della classifica. Il Napoli ha una partita in meno da giocare con la Juventus e un percorso in Coppa Italia molto buono con tutte le difficoltà che sta vivendo e con un gioco che è sicuramente tutt'altro che brillante. Questa incertezza non fa bene a nessuno, bisogna anche dire onestamente che tutti vorremmo un clima sereno di lavoro, ma non è la prima volta in cui De Laurentiis e l'allenatore della squadra sono di fatto separati in casa. Cambiare adesso sarebbe sbagliatissimo”.