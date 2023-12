Cds, Giordano: "Kvara spento perché manca il calcio. Garcia ha lasciato macerie"

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano ha parlato a Canale 8

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano ha parlato a Canale 8: "Garcia ha demolito il Napoli lasciando macerie e la principale conseguenza è che oggi il Napoli ha ritmi bassi perché in questi mesi non si è allenato a ritmi alti. Non ha lavorato come invece era abituato a fare negli anni scorsi. A Mazzarri bisogna dare tempo e mi sarebbe piaciuto avesse parlato in conferenza dopo la partita con l'Inter. Kvara non viene chiuso perché gli costruiscono una gabbia ma perché è solo e perché al Napoli manca il calcio, mancano i codici che l'avevano resa squadra imprevedibile e famelica.

Aurelio De Laurentiis è stato pieno di sé e non è stato capace di mettere gli uomini giusti al posto di Spalletti e Giuntoli. Anche questo mi pare sia un dato di fatto. Sugli episodi arbitrali di domenica ho un mio punto di vista: Massa che ha personalità e carisma rappresenta un ostacolo per Marini perché abbagliato da Massa. Il problema sono le designazioni o far diventare Marini autorevole quanto Massa. Pertanto dalla sala Var chi è designato deve avere stesso carisma e curriculum di chi dirige in campo. Gli arbitri in Italia non sono bravi l’unico che può diventare fenomeno è Sozza. I calciatori del Napoli si sono pianti Spalletti perché sapevano che non sarebbe stata più la stessa cosa. Spalletti è e resta un genio".