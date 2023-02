Cds, Giordano lancia il Napoli: “E’ la mina vagante della Champions”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: "Sono andato a rileggermi la classifica dopo l’ultima partita di Champions, quando ancora non avevamo la percezione di quanto stesse accadendo. Il Napoli era primo in classifica, ma non sapevamo che si sarebbe sviluppato un campionato del genere e che il Napoli diventasse una delle storie più belle del calcio italiano. Il Napoli aveva 6 punti di vantaggio sul Milan, eravamo ancora in un territorio di normalità. Il Milan si è dissolto, ma l’Inter è a 13 punti.