CdS, Giordano: "Milik, che storiaccia! Fabian va venduto, si rischia un nuovo caso..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport: "Il simbolo dell'anno di questo Napoli? Penso il gol di Insigne nella sera in cui il San Paolo è diventato stadio Diego Armando Maradona. Un messaggio evocativo, in quel gesto si nascondeva tanto, probabilmente il sentimento intero di una città. Per gli altri era difficile capire, non lo è per noi. Un giocatore non segna da 4 anni su punizione e poi, proprio quella sera, trova quella forma d'artista che si credeva evaporata".

QUESTIONE MILIK E FABIAN - "Milik in tribunale? Una storiaccia che contiene dentro di sé tanti errori, commessi da più parti. Andava gestita con più buonsenso da tutti, specie dal management di Milik che forse ha visto la possibilità di racimolare il colpo della vita. L'Italia non è la Germania, altre volte certe cose sono avvenute altrove, penso a Lewandowski. Ci portiamo dietro una forma di cultura che non è cultura: chiaro che certe operazioni ti spingono a fare certi ragionamenti molti prima della fine del contratto. E questi sono errori che il Napoli commette spesso. Fabian Ruiz? Se non rinnova, il Napoli deve venderlo l'anno prossimo, altrimenti ci sarà un altro caso Milik. Detto questo, è stata anche colpa di Milik: quando si è fatto male doveva tenere conto che la società gli è stata vicina".