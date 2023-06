Cds, Giordano: "Osimhen affare gigantesco. Kvara sta rinnovando"

Antonio Giordano, giornalista del “Corriere dello Sport”, è intervenuto a Radio Marte

Antonio Giordano, giornalista del “Corriere dello Sport”, è intervenuto a Radio Marte: “Kvaratskhelia è vicino al rinnovo del contratto? Se il Napoli del futuro fosse quello del georgiano già mi sembra una bella certezza visto che si tratta della sorpresa più grossa dell'ultimo mercato. Ma finché non si entra nel vivo del mercato questo è ancora il Napoli di Osimhen a meno che non arrivi un'offerta alla quale non si può dire di no e questo vale per il calciatore e per la società. Osimhen alla fine è un affare gigantesco. L’allenatore ed il direttore sportivo saranno scelti da De Laurentiis".