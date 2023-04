Cds, Giordano sicuro: “Il Napoli avrebbe perso col Milan anche con Osimhen in campo”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio 24 nel corso di Tutti Convocati

Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio 24 nel corso di Tutti Convocati: "Il Napoli dovrà vincere almeno 5 partite delle prossime 10 per diventare aritmeticamente Campione d'Italia. Per la prima volta Spalletti ha citato la parola tabù: inizia per "s" e comincia per "o", potete immaginare quale sia.