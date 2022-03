Cds, Giordano: "Sono gli ultimi mesi di Fabian, sarà il pezzo pregiato del mercato”

"Piace a Guardiola, Barcellona, Real Madrid, Newcastle e Arsenal".

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport: "Sono gli ultimi due mesi di Fabian al Napoli. Tra due mesi si scatenerà un’asta intorno allo spagnolo, è inevitabile. Ad aprile farà 26 anni, tra un anno andrà in scadenza e non sembra esserci nessuna possibilità di rinnovo. Tu vuoi andare via, la società ha il dovere di venderti e chi vuole comprarlo ha il diritto e il dovere di crederci e di venire a fare un’offerta seria. Diventerà il pezzo pregiato del mercato se fa un altro gol come quello di Roma, che rientra nei capolavori, e le prestazioni dei primi 4 mesi di questa stagione. Piace a Guardiola, Barcellona, Real Madrid, Newcastle e Arsenal".