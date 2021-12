Cds, Maglie: “Assenze importanti, per il Napoli è arrivato il tempo della verifica”

Antonio Maglie, giornalista de il Corriere dello Sport, ha ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L’Atalanta è una squadra che negli ultimi anni ha fatto progressi enormi e non è più una sorpresa. Negi ultimi tre anni gioca il calcio migliore ed è l’unica squadra italiana a fare un calcio europeo giocando sopra ritmo. Per il Napoli il momento non è facile, viste le assenze di primo piano che ci sono. Ma il Napoli ha una delle rose tra le più ampie e tra le meglio costruite, è arrivato il tempo della verifica. L’Atalanta è un avversario abbastanza tosto in qualsiasi momento perché corrono sempre. Forse solo a inizio campionato avevano avuto momenti di difficoltà, ma se giochi al loro ritmo ti portano in giro per il campo e ti triturano. Sarebbe stato meglio avere tutti contro i bergamaschi, ma questo è il periodo peggiore per gli infortuni un po’ per tutte le squadre e poi la cattiva sorte si è accanita proprio con il Napoli.

Quanto peseranno le assenze per la Coppa d’Africa? Altro problema, che bisognerebbe affrontare a livello internazionale. E’ vero che le squadre nazionali devono alimentare il calcio delle Nazionali, ma non si può creare un conflitto così grande all’interno del campionato e in un momento cruciale della stagione. Secondo me, il problema grosso mai risolto in maniera soddisfacente è proprio quello di un calendario internazionale che tenga conto delle esigenze dei club”.