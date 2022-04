Cds, Maglie: “Napoli e Inter in pole, il Milan ha confermato un problema che si porta da tempo"

"Tornano alte le quotazioni dell’Inter, si riducono quelle del Milan e naturalmente ritornano altissime quelle del Napoli".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Maglie, giornalista de il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Credo che l’ultima giornata di campionato abbia dato delle indicazioni abbastanza chiare. La prima, quella più evidente, è che la Juve ha detto addio alla possibilità di lottare per lo scudetto. Invece tornano alte le quotazioni dell’Inter, si riducono quelle del Milan e naturalmente ritornano altissime quelle del Napoli. Dall’ultima giornata riemergono con una certa chiarezza che le due squadre al momento più complete per lo scudetto siano proprio Inter e Napoli, perché mi pare che il Milan abbia confermato problemi dal punto di vista offensivo che si porta da un po’ di tempo. Se non segni e incassi molti più gol delle altre due di testa, le tue possibilità si riducono".