Cds, Maglie su Deulofeu: "Per fare il salto di qualità bisogna chiarire il suo ruolo"

Antonio Maglie, giornalista de il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Deulofeu ha grandi qualità tecniche, ma gli allenatori che ha avuto non hanno chiarito ancora il suo ruolo. Ha alcune caratteristiche per fare l’esterno, come la grande velocità e il saper trovare la porta, ma ha poi il problema di sacrificarsi. Quest’anno ha fatto cose straordinarie, ha vinto alcune partite da solo, ma bisognerà vedere il rendimento in una squadra strutturata come il Napoli. Vediamo anche dove Spalletti vorrà utilizzarlo, il vero salto di qualità di Deulofeu sta nel chiarimento del ruolo.

Meret? Penso che sia un buon patrimonio del calcio italiano in generale, ha le qualità ma ha bisogno di giocare e di sentire la fiducia dell’allenatore. Se la società gli rinnova il contratto è Spalletti che deve decidere se se la sente di fargli fare il titolare. Ha fiducia in Meret? Spalletti deve decidere se è l’uomo per lui dopo l’ambiguità che c’è sta quest’anno”.