CdS, Maglie su Sarri: "Le condizioni favorevoli di Napoli non le ha mai più trovate"

Antonio Maglie, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato di Napoli-Lazio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarà una gara aperta e non tattica, anche perché sono degli allenatori non particolarmente estremisti dal tutto di vista del tatticismo. In tutte le squadre nelle quali sono andati Spalletti e Sarri hanno sempre cercato la qualità del gioco, a volte trovandole e altre no. Mi aspetto quindi una gara bella e interessante dal punto di vista spettacolare. Certo mancheranno dei protagonisti, l’infortunio di Osimhen pesa e al Napoli toglie qualcosa. Dispiace tanto per il ragazzo, sinceramente infortuni così me ne ricordo davvero pochi.

Lazio? Sarri ha bisogno di tempo, ed ha vissuto il suo momento migliore a Napoli perché lui ha fatto del bene a Napoli e viceversa. La società di De Laurentiis gli ha sempre messo a disposizione la squadra migliore per sviluppare i suoi concetti di gioco. Queste condizioni al di fuori di Napoli non le ha trovate e non credo che le abbia trovate nemmeno alla Lazio”.