CdS, Polverosi: "Il Napoli è un piacere da vedere e può già lottare per lo Scudetto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: "Il Napoli si presenterà a Firenze con la squadra che ha illuminato in queste prime due partite. I nuovi acquisti già in campo? Un undici che fa 9 gol in due gare... Non si sfiora nemmeno. Spalletti ha trovato già la quadratura e la Fiorentina sarà un primo test importante.

Questo Napoli è un piacere da vedere, anche se non si è tifoso degli azzurri. Delusioni di avvio campionato? La Juventus è stata imbarazzante a Genova. Allegri ha bisogno di grandi giocatori per dare il massimo e la sua squadra non ne ha molti. Ci sono tanti buoni elementi, ma pochi top. A centrocampo, la Juve è scadente se comparata al passato e alle altre contendenti per lo Scudetto.

Il Napoli invece è stata la cosa migliore di questo avvio di campionato. Il cammino intrapreso è quello giusto. Impossibile fare un paragone col Napoli dello scorso anno, solo a fine campionato potremo dare un giudizio. Una cosa è già certa: questa squadra dà l'idea che possa già lottare per lo Scudetto".