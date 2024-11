CdS, Salvione: "Inter favorita per un solo fattore. Kvara? Vuole restare"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista: "É stata la settimana del Milan. É stato un Milan prestigioso, come la sua tradizione vuole. É stata una vittoria pesantissima per una squadra che da queste vittoria che secondo me capirà le sue qualità. Quindi sa questa settimana la squadra che ne esce meglio é l’Inter. L’Inter anche con l’alternanza di diversi giocatori é riuscita a vincere in una sfida tutt’altro che semplice e ora potrà giocare con una formazione riposata”

Sulla vittoria del Milan si possono dare grandi meriti a Fonseca?

Si, assolutamente. Fonseca da un punto di vista tattico ha avuto ragione. L’ha vinta anche alla Conte possiamo dire perché abbassando Musah per arginare Vinicius, si é abbassato a 5. In questo modo dunque non ha lasciato spazi, non ha lasciato campo alle stelle del Real. Quindi Fonseca é stato davvero bravo”

Secondo lei l’Inter parte favorita nella sfida di domani contro il Napoli?

“Credo solo per un fattore campo. Dal punto di vista delle motivazioni, anche il Napoli arriverà con grande cattiveria, fame, molto carico, conoscendo anche l’allenatore. L’Inter ci arriva con uno stadio dalla sua parte, con la possibilità di prendersi il primo posto. Quindi l’Inter ha il 51% di vincere solo per un fattore di campo, ma non per una questione delle motivazioni”

Il Napoli tra le squadre che al momento sono al vertice, é la squadra ad aver avuto meno XGoal. Secondo lei cosa non sta funzionando nella manovra offensiva del Napoli?

“Dal punto di vista della fase difensiva il Napoli ha avuto una crescita esponenziale rispetto all’anno scorso. Quindi finora Conte ha lavorato sulla solidità della squadra, sulla compattezza. Ora pian piano inizierà a lavorare anche in fase di costruzione, dove non ci può essere un solo modo di attaccare perché ci sono anche gli avversari con i loro meccanismi difensivi”

A che punto siamo nella trattativa di rinnovo di Kvaratskhelia?

“Il Napoli sta aspettando di avere dei segnali, la trattativa é aperta. Io credo comunque che la volontà di Kvara di rimanere a Napoli é ben evidenza, a differenza di quanto accaduto con Osimhen. Ovviamente bisogna trovare un accordo economico. Vedremo quali saranno gli sviluppi, al momento non mi sbilancio, perché é tutto in divenire. Se non si dovessero trovare degli accordi chiaramente le possibilità che possa partire si alzerebbero notevolmente”

Secondo lei Meret rimarrà a Napoli?

“Io credo ci sia ottimismo su una sua possibile permanenza a Napoli”