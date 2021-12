CdS, Salvione: "La sconfitta con l’Atalanta ha legato molto i tifosi alla squadra”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: "Petagna o Mertens contro il Leicester? Spalletti dovrà fare i conti con la partita di domenica con l’Empoli, credo che giocheranno entrambi. Bisogna capire chi partirà dall’inizio. Secondo me potrebbe giocare Petagna, anche se è difficile in questo momento tenere fuori Mertens. Dries potrebbe entrare a partita in corsa, in una gara così complicata come quella con il Leicester ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti. Dall’inizio potrebbe giocare Demme, le scelte per via degli infortuni sono abbastanza obbligate.

Napoli-Atalanta? E’ stato un coro unanime di applausi anche al Napoli, è stata una delle sconfitte con più complimenti degli ultimi anni. Questa sconfitta ha legato molto i tifosi alla squadra, hanno apprezzato il cuore e la voglia che i giocatori hanno messo in campo nonostante le difficoltà.

Di Lorenzo? Si sentono molte volte delle critiche su dei giocatori senza pesare quello che hanno fatto, non dimentichiamoci che è campione d’Europa con l’Italia. Ha segnato anche quest’anno, è uno dei giocatori più apprezzati da Spallleti, è un vero pilastro del Napoli di quest’anno

Manolas? Spalletti ha recuperato giocatori che sembravano inutile e li ha portati a giocare ad un altissimo livello. Il solo Manolas finora è stato l’unico a non esprimersi ai suoi livelli, oggi finalmente è rientrato in gruppo. Credo che se resterà a Napoli Spalletti porterà anche lui a giocare ad alti livelli”.