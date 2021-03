Cds, Salvione: “Sassuolo più riposato, rientro di Osimhen fondamentale. Su Ghoulam..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. “Ottima notizia per Gattuso il ritorno di Osimhen. Il tecnico deve ovviamente puntare a recuperare quanto prima tutti gli assenti, anche Manolas, Lozano e Petagna. Un Napoli al completo naturalmente è una cosa diversa rispetto a quella squadra che ha sofferto così tanto nell'ultimo mese e mezzo. Quindi chiaramente la notizia del ritorno del nigeriano è importante, stava riprendendo fiducia, stava ritrovando condizione e ora probabilmente già con il Sassuolo potrà giocare uno spezzone di gara. Sicuramente è una buona notizia anche in vista di questo tour de force a cui che dovrà affrontare il Napoli contro Juve, Milan e Roma.

Sul prossimo match col Sassuolo: Il Sassuolo è avvantaggiato perché non ha giocato con il Torino quindi avrà più tempo per preparare la gara col Napoli.

Su Ghoulam: Rimane il dubbio perché le prestazioni di Ghoulam di quest'ultima settimana chiaramente lasciano il dubbio. Evidentemente Gattuso ha fatto delle scelte in base a quanto visto in allenamento. Non è possibile che abbia cambiato totalmente il suo stato di forma nel giro di 10 giorni, per cui avrebbe meritato un po' di spazio in più”.