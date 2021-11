CdS, Salvione su Fabian: "Il suo anno è stato benedetto dall'arrivo di Anguissa"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: "Inter-Napoli è una partita molto complicata, San Siro sarà stracolmo e molto caldo. Il prossimo mese dirà quale sarà il ruolo del Napoli in questo campionato, dopo gli scontri diretti. Il Napoli dovrà fare una partita molta accorta in fase difensiva e cercare lo smalto realizzativo in attacco. Le soluzioni a disposizione di Spalletti sono tante e ci sono tanti trequartisti da poter ruotare.

Osimhen? Sarà una partita molto importante per lui, senza De Vrij l’Inter perde la sua capacità di lettura in difesa. Osimhen dovrà crearsi gli spazi giusti, è l’arma in più del Napoli in questo momento e quindi bisognerà trovarlo spesso per mettere sotto pressione la difesa nerazzurra. Sarà fondamentale la prova del centrocampo che dovrà fare da filtro e azionare le ripartenze.

Fabian? La mancata convocazione in nazionale non avrà fatto piacere allo spagnolo, mentre Spalletti e stato ben contento di poter lavorare con lui in settimana. Per Fabian quest’anno è stato benedetto l’arrivo di Anguissa, che gli consente di giocare di più la palla e con meno tensione. E’ in grado di fare qualsiasi cosa col suo piede sinistro, si è calato alla perfezione nel nuovo ruolo di play che gli ha trovato Spalletti. Non dimentichiamoci che col suo tiro da fuori ha già trovato un paio di reti importantissime. Anche questa è una dote importante per un centrocampista, il Napoli ha anche Zielinski che in questo fondamentale è uno dei primi in campionato. Spalletti si augura che anche Anguissa, prima o poi, trovi anche lui la soluzione da fuori”.