CorSera, Scozzafava: “Al momento Spalletti userà Juan Jesus come terzino di riserva”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “La nuova divisa del Napoli è stilisticamente bellissima. Mi piacciono le cose semplici, essenziali. La lotta Champions sarà molto agguerrita ed anche il Napoli è in lizza. Ci sono ruoli chiave nei quali intervenire sul mercato. Emerson Palmieri non mi sarebbe dispiaciuto, ma ora resta la priorità a centrocampo visto il ko di Demme. Il terzino è un vulnus storico del Napoli. Con un nuovo laterale, Spalletti sarebbe più sereno. Ma ora ha Juan Jesus come alternativa da usare in quel ruolo".