CorSera, Scozzafava: "Il vero Conte è tornato ieri! Bravo a polemizzare sul rigore"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Basta con gli allenatori di plastica, viva Dio che sia tornato Conte con la sua verve e la sua polemica. Ha voglia di fare giustizia, mi ha impressionato perché da ieri è tornato il vero Antonio Conte e c’era mancato. Se il Napoli avesse perso per quel rigore non avrebbe avuto così forza la sua polemica.

Le parole di Inzaghi? Non le ho condivise nonostante nel secondo tempo l’Inter abbia provato a vincere la partita. Ha dimenticato che l’occasione chiara e lampante l’ha avuta Simeone al 94′. Non prendere i cazzotti dall’Inter è un valore per una squadra che non va al tappeto. La dimostrazione di carattere è un valore per una squadra che è prima e che a San Siro, tra due gare, ha portato 4 punti. Il Napoli ha subito l’Inter nel secondo tempo, ma non è stata stesa”.