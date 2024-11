CorSera, Scozzafava: "Infortunio Lukaku? Nulla di significativo"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? Ha un’infiammazione al ginocchio, ma non credo a qualcosa di significativo. C’è ansia, anche se Conte ha a disposizione altri giocatori che possono prendere il suo posto. Magari non sarà la stessa cosa, ma Conte sa come si fa e non ho tutta quest’ansia. Nel secondo tempo di Belgio-Italia, Lukaku ha fatto molto molto meglio.

Per il Napoli il gioco si fa duro, è il primo snodo di questa stagione ed il Napoli ci farà capire che dimensione ha, ma sono certa che si confermerà. Che sia primo o che sia quarto non riesco a dirlo, ma poco cambia per ciò che sono gli obiettivi di questa stagione. Il Napoli non deve allontanarsi dalla zona nevralgica della classifica. E’ una fase dura e delicata e comincia con una partita complicata, perchè la Roma ha una squadra azzeccata. Poi c’è Ranieri che ha avuto due settimane di tempo per rimettere a posto delle cose e per rendere il clima più sereno”.