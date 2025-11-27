CorSera, Scozzafava: "L'ego di ADL si alimenta con le vittorie e Conte è l'uomo giusto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava: “Qualche problema tra Conte e la squadra c’era. Stare lontani per un po’ ha aiutato a metabolizzare e a razionalizzare. Lo spettro del 2023 in qualche modo si stava riaffacciando. Oggi è una squadra che mi pare abbia una fame che prima non sembrava avere. Non so se Conte volesse andare via, ma di certo è uno stratega.

La famosa energia di cui Conte parla sta tornando. E ora arriveranno un po’ di verifiche molto importanti. De Laurentiis ha capito che Conte doveva fare sempre un passo indietro. Abbiamo visto come ha cambiato la sua comunicazione con parole più semplici e inequivocabili. L’ego di De Laurentiis? Si alimenta con le vittorie. Per questo Conte è l’uomo giusto”.