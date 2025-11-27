Maradona jr: "Ecco la chiave di Napoli-Roma. Formazione? Ancora Neres e Lang"

Diego Armando Maradona jr, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La chiave di questa partita sono i duelli e per questo sono fiducioso perché il Napoli per me è più forte nei duelli. Se facciamo le coppie, Lobotka è più forte di Cristante, McTominay è più forte di Koné, poi si esce con i tre e credo si andrà avanti con lo stesso sistema di gioco, ancora con Lang e Neres davanti.

Il Napoli deve essere aggressivo e non deve farsi aggredire dalla Roma, perché quando la Roma viene ad aggredirti diventa una squadra ostica. Secondo me il duello che potrebbe determinare l'esito della partita sarà quello tra Koné e McTominay".