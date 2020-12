CorSera, Scozzafava: "La vittoria porterebbe al Napoli fiducia e consapevolezza"

Nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Kiss Kiss Napoli, Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di Inter-Napoli: "Prima vera prova prova di maturità per gli uomini di Gattuso perché San Siro è sempre San Siro e l’Inter forse è la squadra che fa più paura di tutte. E’ anche uno scontro diretto, in un campionato così livellato i punti negli scontri diretti avranno molto valore. Dopo tre vittorie consecutive la vittoria darebbe al Napoli fiducia e consapevolezza. Vedremo se ci sarà la voglia di riscatto nella squadra di Conte, che il tecnico sa dare alle sue squadre. Sarebbe davvero un colpo duro per l’Inter perdere in casa, per questo sarebbe molto importante per il Napoli fare risultato a Milano. Quando parlo di solidità parlo di una squadra solida e capace di gestire le partite anche nei momenti difficili con tutti che si sacrificano per tutti. Preferisco questa caratteristica al posto del bel gioco.

Le condizioni di Osimhen? Meglio sempre fare chiarezza. Il Napoli nella persona del professor Canonico l’ha fatta e quindi bene così, perché alle volte si avanzano delle ipotesi e vengono fuori tante voci incontrollate, spesso catastrofiche".