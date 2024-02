CorSera, Scozzafava: "Mazzarri merita di restare fino al Barcellona! Si è comportato bene..."

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Pare che il presidente De Laurentiis abbia ormai deciso di licenziare Mazzarri e abbia scelto Calzona. Mazzarri in questo momento è sul filo, ancora non si è ben compreso se il presidente farà quest'operazione subito, quindi nel pomeriggio, o se lo farà dopo il Barcellona, lasciando a Mazzarri la panchina per quest'incontro di Champions League.

Visti i rapporti e visto come si è comportato Mazzarri, arrivando appena è stato chiamato e non chiedendo null'altro che allenatore questa squadra, forse sarebbe il caso di far stare lui sulla panchina del Napoli nella sfida col Barcellona. Il presidente si sta muovendo in totale autonomia, è difficile che sapremo la sua decisione definitiva prima che la comunichi in primis allo stesso Mazzarri. E' una situazione strana. Non è strano il cambio allenatore, sono strane le modalità. Ma evidentemente la società ha fretta di recuperare il tempo perduto".