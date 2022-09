CorSera, Scozzafava: "Spalletti disse una cosa importante su Raspadori"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti fu abbastanza chiaro dicendo che Raspadori avrebbe dato sicuramente un indirizzo diverso alla stagione, conosce bene Raspadori anche come persona e le sue parole coincidono con le parole del c.t. Mancini. Raspadori ha ancora un po' di timidezza da correggere, una timidezza che però non ha in campo, dove invece ha personalità. C'è un po' di timidezza personale però glielo possiamo concedere".