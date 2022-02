Dazn, Ambrosini avvisa il Napoli: "Cagliari rigenerato, assenze e Barça. Sarà dura"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e opinionista Dazn, nel pre-partita dell'emittente ha avvisato il Napoli sui rischi del match dell'Unipol Domus: "Il Cagliari è una squadra tosta, ha ritrovato entusiasmo. Il Napoli poi ha giocato giovedì una gara impegnativa col Barcellona e ha tanti calciatori fuori. Non sarà facile. Sarà una gara in cui proveranno a gestire i ritmi, vista la stanchezza. Mi aspetto una partita molto combattuta".