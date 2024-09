Dazn, Ambrosini: "Il Milan è la squadra più attrezzata per togliere lo Scudetto all'Inter"

L’ex centrocampista Massimo Ambrosini parla così dagli studi di DAZN dopo la vittoria per 2-1 del Milan nel derby contro l’Inter: “Erano state troppe le prestazioni di livello basso, ma secondo me il Milan è una squadra attrezzata per stare al passo con l’Inter. Per me è la meglio attrezzata in Italia per provare a togliere loro lo Scudetto…”.

Prosegue quindi Ambrosini nella sua analisi, toccando anche la sponda Inter e il duplice impegno europeo: "Sono umani, nessuno pensava che l'Inter volesse fare questo tipo di partita. Ma fare quello step per cui ti carichi ogni partita non è semplice".