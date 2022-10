Dazn, Ambrosini pazzo di Kvara: “Anche assist-man, non corre a testa bassa!”

"Oltre Kvara citiamo Kim che dal nulla si sta imponendo".

TuttoNapoli.net

Massimo Ambrosini, opinionista ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Kvara fa anche assist, non è uno che abbassa la testa per dribblare e questo alza il livello. Il Napoli ha una rosa davanti che permette a Spalletti di avere caratteristiche diverse, se trovi una squadra che te ne limita qualcuna allora tu togli Politano e fai entrare Lozano o lo stesso con la punta. Oltre Kvara citiamo Kim che dal nulla si sta imponendo".