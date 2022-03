Dazn, Barzagli: "Osimhen tra i migliori attaccanti in A, è perfetto per il gioco del Napoli"

L'ex difensore bianconero Andrea Barzagli ha citato quelli che a suo giudizio sono gli attaccanti più forti di questa Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Napoli-Milan, l'ex difensore bianconero Andrea Barzagli ha citato quelli che a suo giudizio sono gli attaccanti più forti di questa Serie A: "Dico Vlahovic, Osimhen e Abraham, oltre ovviamente al solito Immobile. Abraham della Roma ha tutto, è perfetto per il gioco dei giallorossi così come Osimhen lo è per quello degli azzurri".