Dazn, Barzagli: “Rosa più completa tra Napoli e Milan? Forse i rossoneri hanno più certezze”

Nel pre-partita di Napoli-Verona, l’ex calciatore Andrea Barzagli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “I numeri dicono che la squadra che ha la miglior difesa vince il campionato. Non solo Koulibaly è importante. Lui è il simbolo, ma stanno facendo tutti bene. Il Napoli dimostra che non è detto che bisogna difendersi in area di rigore per subire poco, ma anche avere il pallone e lo testimonia il possesso palla medio. L’assenza di Koulibaly e la presenza di Rrahmani e Juan Jesus dal 1’, contro questo Verona, può causare qualche problema.

Qual è la rosa migliore e più completa tra Napoli e Milan? I rossoneri forse hanno più certezze come rosa”.