Dazn, Borghi: "Col Bologna non si può sbagliare. Lucas Vazquez? E' simile a Callejon..."

Stefano Borghi, giornalista DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Quella per il quarto posto sarà una sfida che durerà fino alla fine e vedremo se includere anche il terzo posto. Il Napoli in questo momento deve guardare a se stesso. Deve pensare a ritrovare un po' di serenità e cercare i risultati. La partita con il Bologna non si può assolutamente sbagliare, soprattutto per il morale. Vincere con il Sassuolo sarebbe stato importantissimo. Io credo che il Napoli, con l'organico al completo per tutta la stagione, non avrebbe avuto problemi ad entrare tra le prime quattro, cosa che adesso succede. Lucas Vazquez? Lo vedrei da tante parti, anche a Napoli. Non ha un livello qualitativo enorme ma Zidane gli ha sempre dato tanta considerazione. È un giocatore alla Callejon. E' importante tecnicamente e tiene tutta la fascia. Arriverebbe a parametro 0. Ha voglia di protagonismo. Nel calcio italiano farebbe ottime cose. E' veloce, corre bene ed è educato tatticamente".