Dazn, Borghi conferma: "Se la Fiorentina vince la coppa, il 9° posto porta in Conference"

Stefano Borghi, giornalista DAZN, ha parlato della questione relativa al 9° posto che potrebbe portare in Conference League

TuttoNapoli.net

Stefano Borghi, giornalista DAZN, ha parlato di uno scenario che garantirebbe la qualificazione alla prossima Europa Conference League anche senza raggiungere l'ottavo posto in Serie A: "Il Torino con una vittoria supera il Napoli al nono posto, nono posto che di per sè non porta a nulla. Ma all'ottavo c'è la Fiorentina, e se la Fiorentina come tutti ci auguriamo dovesse vincere la Conference in finale con l'Olympiakos, allora il nono posto porterebbe proprio in Conference".

Sulla questione c'è ancora molta confusione, ma nelle ultime ore Il Corriere dello Sport ha sottolineato un chiarimento della UEFA che non lascia spazio a dubbi. In questo scenario, nella sostanza il migliore possibile per il movimento (senza considerare poi ciò che farà mercoledì l'Atalanta nella finale di Europa League), la nona classificata avrebbe a quel punto accesso alla prossima edizione della Conference League. Così Torino e Napoli, nel caso in cui non dovessero sorpassare la Fiorentina in classifica, possono tifare.