Dazn, Borghi: "Il Napoli ha bisogno di certezze, le voci possono destabilizzare. Sul 4-3-3..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Dazn, Stefano Borghi: "E’ stato molto merito della Lazio che ha fatto una partita eccellente sia sul piano tattico ma anche degli sviluppi tecnici dell'azione per cui la Lazio è andata a vincere una partita molto bella. L’Atalanta aveva delle assenze pesanti perché non poter contare su Hateboer e Gosens è limitante. C’è stato anche caso last minute della positività di Romero, poi tre tamponi negativi ma comunque non ha giocato e aver perso il difensore in questo momento più incisivo dell'Atalanta è stato pesante.

Di sicuro io penso che in questo momento il Napoli è una squadra che ha bisogno di avere delle certezze perché è un momento in cui le correnti spirano un po' forti e rischiano di scompaginare tanto per cui l'ha detto anche Gattuso dopo la partita con questa conformazione non abbiamo visto un Napoli spettacolare e sappiamo bene che col 4-3-3 il Napoli punta a un possesso palla che magari risulta un filino sterile. Sono state fatte delle operazioni per cercare di alzare l'asticella, vedi Osimhen e Bakayoko. Credo che il Napoli abbia bisogno di tempo e di risultati per aumentare la fiducia in se stesso, anche la Roma era in difficoltà ma ne è uscita fuori vincendo le partite”.