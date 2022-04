Dazn, Budel: “Empoli preso sottogamba, poi l'errore di Meret ha spento la luce"

"Secondo me l’hanno presa un po’ sottogamba inconsciamente, poi l’errore di Meret ha spento la luce".

Alessandro Budel, ex calciatore e talent di Dazn: “Queste situazioni come quella della sconfitta di Empoli non sono facili per i calciatori. Il Napoli ha fatto un harakiri, c’era bisogno di qualche giocatore più di personalità che riuscisse a capire la situazione e portare la partita a casa. Non ho una spiegazione di quella sconfitta, nel primo tempo il Napoli aveva già rischiato, poi nel secondo tempo era partito bene. Secondo me l’hanno presa un po’ sottogamba inconsciamente, poi l’errore di Meret ha spento la luce. Qualcuno poteva capire al suo portiere giovane di non rischiare e buttare via la palla.

Rivedremo insieme Mertens e Oismhen? Con questo centrocampo si fa fatica a sostenerli. Nel primo tempo in tante occasioni l’Empoli poteva fare male. Lo stesso Anguissa è grande incontrista, è un giocatore a tutto campo, ma non riesce a dare tanto equilibrio. Fabian è portato ad andare in giro per il campo, quindi per equilibrare la squadra con i due attaccanti ci vuole Lobotka in mezzo al campo.

Ad Empoli ha inciso l’assenza di Koulibaly? Kalidou è un giocatore d’esperienza e uno che sa leggere i momenti. La sua assenza si è sentita come quella di Lobotka in mezzo al campo, un altro bravo a saper leggere le situazioni”.