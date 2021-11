Dazn, Budel: “La difesa del Legia è molto fisica: Spalletti punterà su Petagna”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Budel, ex giocatore ed attuale commentatore Dazn: "Credo che giovedì Spalletti punterà su Petagna che ogni qualvolta entra fa la sua parte. La difesa del Legia è molto fisica e credo che Spalletti sia orientato verso questa scelta. L'Inter ha tutto per rientrare nella lotta scudetto anche se Napoli e Milan sembrano dei marziani. Tanto dipenderà dal derby perchè il Milan potrebbe dare una spallata definitiva all'Inter. Koulibaly? E' il difensore migliore di A. Il Verona sta facendo bene, ma il Napoli è nettamente superiore e potrà sopperire all'assenza di Koulibaly di cui sono un grande estimatore. E' intelligente come giocatore, ma stanno crescendo anche Di Lorenzo e Mario Rui. Anguissa è una bella sorpresa ed ha dato tanto equilibrio al centrocampo”.